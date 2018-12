Liberale oppositie pakt uit met een schaduwkabinet De liberale fractie in Brussel Stad gaat oppositie voeren naar Brits model Jasmijn Van Raemdonck

14 december 2018

17u31 0 Brussel Een constructieve, professionele en objectieve oppositie voeren, dat is wat de liberale fractie in Brussel Stad wil bereiken met haar ‘schaduwkabinet’. Dat ‘kabinet’, samengesteld uit acht oppositieleden, wil jaarlijks rapporten opstellen om het werk van de meerderheid te evalueren.

Met een schaduwkabinet naar Brits voorbeeld willen de liberale fractieleiders Els Ampe (Open VLD) en David Weytsman (MR) een constructieve, professionele en objectieve oppositie voeren. Met acht leden van de fractie willen de liberalen de schepenen van Brussel Stad en hun bevoegdheden schaduwen. “De klassieke oppositie controleert vooral de meerderheid. Wij willen gestructureerder te werk gaan door voorstellen te doen in plaats van alleen maar kritiek te geven”, legt Weytsman uit. “Zo willen wij de meerderheid in een liberale richting sturen”.

Schoolrapport

De liberalen plannen om vanuit hun schaduwkabinet jaarlijks rapporten op te stellen. “Wij gaan op voorhand met hulp van experten een lijst van criteria vastleggen”, legt Ampe uit. Na een jaar worden deze criteria dan geëvalueerd in een rapport en geeft het schaduwkabinet aanbevelingen over hoe het beleid volgens hen beter kan. De meerderheid heeft met haar akkoord volgens Ampe heel veel mensen over het hoofd gezien. “Over handelaars of mensen met een handicap wordt amper gesproken. Zelfs de dieren worden vergeten”.

Het schaduwkabinet wil met experten criteria opstellen over bijvoorbeeld levenskwaliteit, werkgelegenheid of schoolresultaten. “Je hebt een politieke richting enerzijds maar ook objectieve feiten anderzijds”, stelt Ampe. “Over veel cruciale thema’s bestaan objectieve cijfers die je kan nastreven”, verduidelijkt ze.

Uitgestoken hand

Het schaduwkabinet bestaat momenteel uitsluitend uit liberalen maar zij steken de hand ook uit naar andere oppositiepartijen. “CDH heeft ons al een voorstel gedaan om samen te werken. Daar staan wij zeker voor open”, vertelt Weytsman. Een samenwerking met PTB/PVDA daarentegen is voor hen uit den boze: “”Met extreme partijen wensen wij niet samen te werken”, aldus Weytsman.

Aanspreekpunt voor de burger in de oppositie

De bevoegdheden van de schepenen werden verdeeld onder acht liberale gemeenteraadsleden, vier mannen en vier vrouwen uit verschillende wijken en met verschillende expertise. “Dankzij het schaduwkabinet hebben de mensen ook bij de oppositie altijd een aanspreekpunt per thema en per wijk”, aldus Els Ampe.

“De bevoegdheden werden verdeeld naargelang de voorkeuren en expertise van de schaduwschepenen”, voegt Ampe toe. Zelf zal de Nederlandstalige fractieleider zich onder meer richten op hoofdstedelijk beleid, onderwijs en Nederlandstalige aangelegenheden. Weytsman wordt bevoegd voor onder meer Internationaal en Europees beleid, klimaat, leefmilieu, netheid en Grote evenementen.