Lezing Francken verloopt zonder incidenten ONDANKS PROTESTMARS TEGEN 'RACISTISCH DISCOURS' STAATSSECRETARIS SILKE VANDENBROECK

16 mei 2018

02u37 0 Brussel De lezing van Theo Francken (N-VA) aan de VUB is zonder incidenten verlopen. Zijn komst had de afgelopen dagen voor commotie gezorgd. Een dertigtal studenten betoogde dan ook met de slogan 'Mensenrechten, we willen er voor vechten', maar tot een handgemeen kwam het gisteren niet.

Het was al de tweede poging van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie om een lezing te geven op de campus van de VUB. Vorig jaar in mei ging de lezing niet door na een protestactie. Toen blokkeerde een honderdtal personen een uur voor de lezing de ingangen van Aula Q aan de VUB. Omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden, werd de lezing geannuleerd. "Vorig jaar was een enorm dieptepunt", zegt Armel De Schreye, voorzitter van het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LSVS). "Het was pure censuur. Op de universiteit moeten verschillende meningen aan bod kunnen komen. Met de lezing wilden we de staatssecretaris net de kans geven om uitgebreider in te gaan op zijn beleid. Op sociale media worden uitspraken immers al snel opgeblazen."





Dat er op de universiteit veel verschillende meningen te vinden zijn, werd gisteren dan ook duidelijk. Op initiatief van twee VUB-studenten werd voorafgaand aan de lezing een mars gehouden voor mensenrechten en tegen racisme. "Met de mars willen we een tegenstem bieden op het discours van Francken. De staatssecretaris verspreidt overduidelijk racisme. Kijk maar naar de hashtags die hij gebruikt, zoals #opkuisen. Zo praat je niet over mensen. Bovendien ondermijnt Francken de mensenrechten", zegt initiatiefneemster Naomi Stocker. Daarnaast vonden de betogers het niet kunnen dat VUB-rector Caroline Pauwels de lezing inleidde. "Hierdoor staat de VUB precies ten dienste van een politieke machthebber. Het baart me zorgen dat dit gebeurt onder het mom van de vrijheid van meningsuiting. Het is bijzonder schrijnend dat een vrije universiteit als de onze kritiekloos meestapt in het racistische discours van Francken."





Belang van debat

Ondanks de kritiek staat rector Pauwels nog steeds achter de lezing van Theo Francken. "De lezing werd georganiseerd door een studentenvereniging en Jong N-VA Brussel, niet door de VUB zelf. Ik ben dus niet de gastvrouw van deze lezing. Wel vond ik het belangrijk om een voorwoord te geven over het belang van het houden van open debatten. Er moet ruimte zijn voor verschillende meningen. Het is heel jammer dat het vorig jaar fout is gelopen, want de universiteit moet een plek blijven waar op een respectvolle manier wordt omgegaan met woord en wederwoord. Daarom was het belangrijk dat deze lezing kon doorgaan. We kunnen dit soort zaken gewoon niet verbieden."