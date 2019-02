Levensgevaarlijk kruispunt wordt eindelijk aangepakt WHW

13 februari 2019

17u06 0 Brussel Een van de gevaarlijkste verkeerspunten van Brussel wordt binnenkort aangepakt. Het kruispunt op de Kuregembrug in Anderlecht zal vanaf april gedurende zes maanden een nieuwe inrichting krijgen. Zo komt er een rotonde die het verkeer op het gevaarlijke kruispunt beter moet verwerken.

Over de Kuregembrug wordt al lang gediscussieerd, vanwege de vele gevaarlijke verkeerssituaties die er ontstaan. Op de brug over het kanaal ter hoogte van de Wayezstraat en de Bergensesteenweg komen maar liefst acht straten samen. Verkeerslichten staan er genoeg, maar toch draaien de verkeersstromen er voortdurend in de soep. Auto’s komen er uit alle richtingen, maar ook de tramhalte Kuregem ligt in het midden van het plein en de bussen van de MIVB en de Lijn passeren er met grote frequentie. “Een ware hel voor zwakke weggebruikers”, luidde de Fietsersbond al meermaals de alarmbellen. Een voetganger die er het kanaal wil blijven volgen, moet gemiddeld 5 zebrapaden oversteken om aan de andere kant te geraken. Fietsers kunnen onder de brug het kanaal blijven volgen, maar wie het water op die plek wil oversteken moet onherroepelijk naar boven. En daar is geen spoor van een fietssuggestiestrook te vinden, laat staan een afgescheiden fietspad. Met gevaar voor eigen leven moeten de zwakke weggebruikers hun plaats opeisen.

Dodelijk ongeval

In oktober 2018 kwam op het kruispunt aan de Kuregembrug nog een 28-jarige politieman om het leven toen die na zijn diensturen op de fiets werd gegrepen door een vrachtwagen. Toch maakte het vorige gemeentebestuur van Anderlecht geen prioriteit van een oplossing, maar onder leiding van de nieuwe schepen van Mobiliteit Susanne Müller-Hübsch (Ecolo-Groen) kwam het tot een akkoord met het Brussels gewest voor een tijdelijk herinrichting. De gemeente Anderlecht gaf nu haar toestemming aan het Brussels gewest voor de testfase. Na die zes maanden kunnen we kijken of er een permanente oplossing kan komen voor het kruispunt. Het idee achter de rotonde is om het verkeer te vertragen, dat is zeer belangrijk. De mensen moeten begrijpen hoe ze het rondpunt moeten gebruiken”, verduidelijkt schepen Müller-Hübsch.

Jammer eerst een dode

Ook het openbaar vervoer zou een betere plaats krijgen op het knooppunt. Behalve bus 46 en tram 81 van de MIVB is er ook een halte voor bussen van De Lijn van en naar Halle en het Pajottenland. In functie van de resultaten van de proefopstelling kan het lopende project voor een grondige heraanleg worden bijgestuurd. “We zijn blij dat er eindelijk schot komt in dit dossier”, aldus nog Müller-Hübsch. “Het is jammer dat er eerst een dode moest vallen.”