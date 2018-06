Levenloos lichaam uit kanaal gehaald 04 juni 2018

De hulpdiensten hebben gistermiddag een levenloos lichaam uit het kanaal gehaald aan de Nijverheidskaai in Anderlecht. Een voorbijganger zag het lichaam in het water liggen in de buurt van de Erasmushogeschool en het slachthuis. Hij verwittigde de politie, die de omgeving afsloot. De brandweer kon het lichaam rond de middag uit het water halen. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het slachtoffer een man is, maar hij kon nog niet geïdentificeerd worden. "Morgen (vandaag, red.) zal een autopsie uitgevoerd worden zodat we de identiteit van het slachtoffer en de doodsoorzaak kunnen achterhalen", aldus Ine Van Wymersch van het Brusselse parket. (RDK)