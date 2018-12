Levenloos lichaam aangetroffen in Evere Jasmijn Van Raemdonck en Stéphanie Romans

31 december 2018

13u33 0 Brussel Maandagochtend werd op de Cicerolaan in Evere het levenloze lichaam van een man aangetroffen. Het parket is een onderzoek gestart.

Op de laatste dag van het jaar werd in Evere op de openbare weg een levenloos lichaam gevonden. “Het gaat om een man van ongeveer 40 jaar”, vertelt Denis Goeman van het Brusselse parket. Het onderzoek is nog volop aan de gang. De wetsdokters zijn ter plaatse maar over de oorzaak van het overlijden is momenteel nog niks bekend. “We wachten op de conclusies van de deskundigen. Alle mogelijke pistes liggen nog open”, voegt Goeman eraan toe.