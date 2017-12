Leuvensesteenweg opnieuw open 03u03 0

Het zinkgat op de Leuvensesteenweg is sinds gisteren hersteld. Door een breuk in een waterleiding in september was daar een enorm gat ontstaan. Daardoor was de Leuvensesteenweg al die tijd afgesloten voor alle verkeer. Deze week liepen de werken op hun einde. "Normaal gezien was het einde van de werken voorzien voor eind november, maar door problemen met de plaatsing van de leidingen liepen we wat vertraging op. Maar zoals beloofd is de Leuvensesteenweg weer voor Kerst open", zegt Inge Paemen, woordvoerster van Brussel mobiliteit.





(VDBS)