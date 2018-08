Leopold II-tunnel zaterdag weer open 31 augustus 2018

02u25 0

Het verkeer kan vanaf zaterdag opnieuw door de Leopold II-tunnel rijden. Ook in de Hallepoorttunnel zijn vanaf vrijdag opnieuw vier rijvakken beschikbaar. De Leopold II- tunnel was sinds 1 juli volledig afgesloten voor de verwijdering van asbest. De dagen voordien gingen 's nachts al een aantal rijstroken dicht voor de voorbereiding van de grondige renovatie. Zowel de waterwering als de rijweg werden vernieuwd en er kwamen nieuwe camera's en verlichting. Op termijn worden er ook zeventien nieuwe nooduitgangen bijgebouwd. De Leopold II-tunnel is met zijn 2,6 kilometer de langste tunnel van het land. Dagelijks rijden er zo'n 40.000 voertuigen door. (WHW)