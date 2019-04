Leopold II-tunnel vol rook door wagenbrand: alle richtingen opnieuw vrij JCV

12 april 2019

12u58 1 Brussel Door een grote rookontwikkeling was de Leopold II-tunnel dinsdnagmiddag ongeveer twee uur afgesloten. Op beelden is te zien dat de rook afkomstig was van een bestelwagen.

De Brusselse brandweer kwam ter plaatse om de zaak te onderzoeken. Het bleek om een olielek bij een bestelwagen te gaan. “Omdat de olie op het motorblok terecht kwam, kwam er veel rook vrij”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. De brandweer is ondertussen vertrokken en het voertuig zal worden getakeld

De tunnel was een tijdlang afgesloten in beide richting, wat een file veroorzaakte. Omstreeks 14.30 uur was de tunnel opnieuw open voor het verkeer.