Leopold II-tunnel tijdje gesloten vanwege rook 26 april 2018

De Leopold II-tunnel is gisteren een tijdje gesloten geweest in beide richtingen. Omstreeks 13.30 uur werd de tunnel afgesloten vanwege rookontwikkeling. De politie meldde dat de rook werd veroorzaakt door een technisch defect aan een voertuig, ter hoogte van Simonis. Niemand raakte gewond. De brandweer kwam ter plaatse om olie te verwijderen en Brussel Mobiris zette het ventilatiesysteem aan om de tunnel terug rookvrij te maken. Rond half 4 was de tunnel weer vrij voor het verkeer.