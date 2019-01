Leopold II-tunnel in Brussel weer open voor verkeer HA

29 januari 2019

18u09

Bron: Belga 0 Brussel De Leopold II-tunnel in Brussel is opnieuw vrijgegeven nadat een brandend voertuig er de weg blokkeerde. Dat meldt de lokale politie Brussel West. De bestuurder van het voertuig en twee politieagenten werden naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd.

De tunnel was rond 16.30 uur afgesloten in beide richtingen nadat een wagen ter hoogte van de uitrit Basiliek vuur had gevat. De Brusselse brandweer kwam ter plaatse om de wagen te blussen en liet het verkeer in beide richtingen stilleggen omdat de brand heel wat rook veroorzaakte. Rond 17.35 uur werd de tunnel opnieuw vrijgegeven, meldt de politiezone Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek).

De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar alles zou wijzen op een spontane ontbranding door een technisch probleem.

#TunnelBru, het incident is afgehandeld, de Leopold II-tunnel is in beide richtingen weer open voor het verkeer. Verkeersinfo Brussel Mobiliteit(@ MobirisNL) link