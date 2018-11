Leonardtunnel donderdagnacht dicht voor herstellingswerken Freya De Coster

13 november 2018

16u09 0 Brussel Het Agentschap Wegen en Verkeer voert tijdens de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 november herstellingen uit aan het wegdek van de twee Leonardtunnels van de Brusselse Ring. De Leonardtunnel op niveau -1 is dan beurtelings afgesloten in beide richtingen, de Leonardtunnel op niveau -2 is enkel gesloten in de richting van Zaventem. Het verkeer wordt omgeleid.

Het wegdek van de twee Leonardtunnels is op enkele plaatsen versleten en aan herstelling toe. De herstellingen worden uitgevoerd tussen 22 en 5 uur. In de tunnel op niveau -1 wordt er in beide richtingen gewerkt en zijn de tunnelkokers om beurten afgesloten: eerst richting Namen, daarna richting Brussel. In de tunnel op niveau -2 wordt enkel in de tunnelkoker richting Zaventem gewerkt, de koker richting Waterloo blijft open.

Het verkeer volgt donderdagnacht dezelfde omleidingen die ook gelden tijdens een periodieke sluiting van de tunnels voor onderhoudswerken. Voor niveau -1 wordt het verkeer dat via de E411 richting Namen rijdt op de R0 richting Waterloo gestuurd en moet het keren op het kruispunt van Groenendaal. Verkeer dat via de E411 richting Brussel rijdt, wordt op de R0 richting Zaventem gestuurd en moet keren op het kruispunt van Vierarmen. Voor niveau -2 wordt het verkeer op de R0 dat richting Zaventem rijdt op de E411 richting Namen gestuurd en moet het keren over de brug van Overijse.