Leo en Josée vieren hun 50-jarige huwelijk 08 augustus 2018

Leo De Man (74) en Josée Peetermans (71) uit de d'Arconatistraat in Dilbeek hebben hun gouden huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen op de kermis in Dilbeek, maar pas later in zaal Select sloeg de vonk over. Leo werkte eerst als kapper tot hij aan de slag ging bij drukkerij Asar in Anderlecht. Uiteindelijk werd hij trucker en reed hij internationaal. Toen hij ziek werk, kreeg hij doktersverbod om te rijden. Gelukkig want anders stond zijn truck op de Herald of free Enterprise, die zonk. Josée werkte bij Philips in Anderlecht. Beiden zijn lid van de tuinbouwvereniging. De mannen hebben hun maandelijkse voordracht, terwijl de dames bloemschikken. Leo zorgt dagelijks voor de hond van dochter Sabrina. Ze reisden met de auto door Zwitserland, Italië, Frankrijk,... Toch geniet Leo vooral van zijn tuin en het kweken van groenten. Samen drinken ze met plezier een pintje in De Living.





(SMH)