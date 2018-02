Legendarische cinema Palace vertoont weer films 28 februari 2018

02u33 0 Brussel De oudste cinema van Brussel speelt vanaf vandaag opnieuw films in zijn zalen. Het gerenoveerde Pathé Palace opent na bijna 20 jaar opnieuw de deuren.

In 2001 verzegelde het legendarische Pathé Palace zijn deuren op de Anspachlaan. Verschillende projecten probeerden de bioscoop, in 1913 de allereerste filmzaal van Brussel, de voorbije jaren nieuw leven in te blazen, maar zonder succes. Tot de tweetalige vzw Palace zijn schouders onder de cinema zette. "Met een ploeg van professionals hadden we in 2003 een project op poten gezet om in het oude gebouw een bioscoopcomplex te bouwen waar we arthouse films (kleinere, artistieke films red.) kunnen vertonen", zegt regisseur Luc Dardenne, voorzitter van vzw Palace. "Er was tijd nodig om iedereen te overtuigen en de noodzakelijke budgetten bij mekaar te krijgen. Maar we hebben koppig volhard."





Palace beschikt over vier filmzalen, met een capaciteit van 60 tot 373 zitplaatsen. De cinema werd verder uitgerust met een restaurant en ontmoetings- en receptieruimten. "De bedoeling is om niet enkel films te vertonen, maar ook ontmoetingen, lezingen en debatten te organiseren. Ter gelegenheid van avant-premières, festivals of workshops worden cast of crew uitgenodigd om in interactie te gaan met de toeschouwers." Palace opende gisteravond met de avant-première van de Belgische film Hannah. (DCFS)