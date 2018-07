Legale cannabiswinkel opent de deuren PRODUCTEN GEVEN ALLEEN 'ZWEVERIG' EFFECT FREYA DE COSTER

20 juli 2018

02u32 0 Brussel Legaal cannabis kopen? Het kan sinds deze week in Brussel. In de Lesbroussartstraat opende de eerste commerciële cannabiswinkel. "Onze planten bevatten geen THC, wat de drug zo gevaarlijk maakt. Onze cannabis, op basis van cannabidiol, is dus compleet legaal."

Lolly's met cannabis, cannabischocolade, waterpijpen en zelfs gedroogde cannabisbladeren. De verkoopwaar van Street Shop in Elsene lijkt een louche bedoening. "Toch is het volledig legaal", verzekert Vincent Borrel, uitbater van de cannabiswinkel. "Onze producten zijn gebaseerd op cannabidiol, of CBD. Ze bevatten geen of amper THC, en het is die stof die illegaal is."





Niet high

"CBD heeft niet de psychoactieve werking zoals de verboden cannabis", legt Antoine Boucher van de vzw Infor Drogues uit. "Het heeft wel degelijk een therapeutische werking, maar je wordt er niet high van, zoals de cannabis met THC. Cannabis verkopen die minder dan 0,2 procent THC bevat, is volgens de regelgeving toegelaten."





In Frankrijk is Street Shop met zeven vestigingen al langer ingeburgerd. Maar sinds deze week kunnen klanten dus ook in Brussel naar hartenlust olie, crèmes en gedroogde planten kopen. "De planten zijn bedoeld om te vermengen met andere kruiden in thee", legt Vincent uit. "We leggen heel concreet de werking van de producten aan onze klanten uit. We raden af om de kruiden te roken, want dat zou dan weer wel verboden zijn. Maar de verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de koper."





Street Shop koopt zijn waar in Zwitserland aan. "Daar is de vage grens tussen legaal en illegaal onbestaande. Alles betreffende drugs en cannabis is heel precies in wetregels gegoten. Het kweken van cannabis op basis van cannabidiol is er volledig legaal en al onze producten worden eerst in een laboratorium onderzocht en getest."





Relaxen

De winkel blijkt een schot in de roos, klanten lopen in een constante stroom binnen en buiten. "Ik kocht vroeger mijn legale cannabis in Zwitserland", zegt Emilie (42). Zij komt voor het eerst het waar in de winkel onderzoeken en stapt na haar bezoek naar buiten met kruiden en een olie. "Ik leg een druppel van de olie onder mijn tong om te relaxen. Al jaren kamp ik met insomnia en CBD helpt me in slaap te vallen." Ze geeft toe dat ze vroeger illegaal cannabis rookte. "Maar daar werd ik paranoïde van en dus ben ik gestopt. Deze kruiden vaporiseer ik alleen, ik rook ze niet op."





In Street Shop leg je als klant zo'n 8 tot 13 euro neer voor een gram cannabis. Op de vitrine van de winkel hangt wel heel duidelijk het logo 18+. "Jongeren of kinderen mogen hier natuurlijk niets kopen. Oók de lolly's niet", lacht Vincent.