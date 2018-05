Leerlingen winnen gedichtenwedstrijd 30 mei 2018

De Brusselse leerlingen Elisabeth Servais en Devaninka Van Gelder zijn de winnaars van de eerste Gedichtenwedstrijd van de stad. Samen schreven ze het winnende gedicht 'Toekomst'. "Deze gebundelde poëtische kracht moest bekroond worden", oordeelde de jury onder leiding van dichter Frank De Crits. De winnaars kregen een trofee overhandigd en mogen met de hele klas naar een pretpark. Alle leerlingen in het vierde of vijfde leerjaar basisonderwijs in een Nederlandstalige school in Brussel, konden deelnemen aan de gedichtenwedstrijd met als thema 'Mijn toekomst'. Er werden 43 gedichten ingezonden. "Met de gedichtenwedstrijd willen we het Nederlands extra aandacht geven en de creativiteit van kinderen stimuleren", aldus Els Ampe, schepen van Nederlandstalige aangelegenheden.





(DCFS)