Leerlingen verhuizen boeken naar bib 23 juni 2018

02u44 0

De leerlingen van de Peter Benoitschool verhuisden vrijdag de boeken van de bibliotheek naar hun nieuwe onderkomen. Het oude boekenpaviljoen in de Frans Vekemansstraat sluit en heropent in het nieuwe multicomplex Lendrik. Voor de verhuis van de laatste boeken kon de bib rekenen op de jonge handen van de leerlingen uit het vierde leerjaar. "Met deze symbolische actie zet de bibliotheek het fijn contact met de scholen in de regio in de verf. Dit schooljaar kwamen er tientallen klassen geregeld naar de bib", zegt Jurgen Busschots van de bibiotheek. Zaterdag vindt de officiële opening van het nieuwe complex Lendrik plaats. In het nieuwe pand nemen de Nederlandstalige Openbare Bibliotheek van de stad Brussel, het Gemeenschapscentrum NOHVA (VGC) en het dienstencentrum ADO Icarus hun intrek. (DCFS)