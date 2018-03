Leerlingen tekenen om kunsthumaniora te promoten 08 maart 2018

02u39 0 Brussel De leerlingen van het Sint-Lukasinstituut hebben reizigers aan het Zuidstation verrast met een tekenactie. Ze portretteerden er gisteren de voorbijgaande pendelaars op doorschijnend papier en flessen. Zo wilden ze de kunsthumaniora promoten.

"Bij ouders en studenten zelf heersen vaak heel wat vooroordelen over de kunsthumaniora", zegt Ellen Janssens van het Sint-Lukasinstituut. "Veel ouders durven hun kinderen dan ook niet inschrijven in het KSO." Naar aanleiding van de tweede editie van 'Dag van de KSO's' lieten daarom de vijfdejaars Toegepaste beeldende kunst en vormgeving en Artistieke kunst hun talenten en vaardigheden zien.





Wél toekomstperspectief

Vanuit het atelier van kunstenaar Jan De Cock trokken een veertigtal leerlingen naar het Zuidstation. Met allerlei verschillende technieken maakten ze tekeningen van de reizigers. Zo hopen ze komaf te maken met de misvatting dat KSO weinig toekomstperspectieven biedt. "Slechts 17 procent van de jongeren start al in het eerste middelbaar in een kunstschool, terwijl we merken dat het aantal geïnteresseerden een pak hoger ligt. De meeste van onze leerlingen stromen pas in het vierde of vijfde jaar in. Terwijl er wél heel wat mogelijkheden bestaan in de kunstwereld."





(DCFS)