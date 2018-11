Leerlingen ontdekken wat groeit en bloeit dankzij ‘Klasbakken’ WHW

07 november 2018

15u48 0 Brussel Collegevoorzitter Guy Vanhengel, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, heeft woensdag de eerste Educatieve Klasbakken voorgesteld in basisschool ’t Overbeek in Ganshoren.

Via de Educatieve Klasbakken komen leerlingen op een speelse en actieve manier met ecologie en duurzaamheid in aanraking. In de mini-moestuin kunnen ze met eigen ogen zien hoe alles groeit en bloeit, en wat er nodig is om groenten, fruit en kruiden echt te kunnen oogsten. Deze Klasbakken kunnen zowel in de klas als op de speelplaats gebruikt worden.

Maar liefst 214 van de 250 Nederlandstalige scholen in Brussel dienden een aanvraag voor de Klasbakken in. Dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Leefmilieu Brussel worden ze volledig gratis aangeboden. De actie wordt ook omkaderd door Milieuzorg Op School (MOS).

De Educatieve Klasbakken worden vervaardigd uit gerecycleerd en duurzaam hout bij Atelier Groot Eiland en FIX. Die twee vzw’s zijn actief in de sector van de sociale economie en bieden kwetsbare doelgroepen een zinvolle werkervaring.