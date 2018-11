leerlingen moeten verhuizen nadat stadsomwalling instort Freya De Coster

24 november 2018

16u55 0 Brussel De leerlingen van de Sint-Jorisschool krijgen vanaf maandag geen les meer in de Cellebroersstraat. Vorige week stortte een gigantisch deel van de stokoude stadsomwalling in op de speelplaats. “Terugkeren naar de school is uitgesloten”.

Hoewel de muur vorige week zondag omviel, ligt de speelplaats van de Sint-Jorisbasisschool nog steeds bezaaid met brokstukken en puin. De school besliste na het voorval de deuren uit alle veiligheid te sluiten. De lessen werden de hele week geannuleerd en de kinderen konden terecht in de opvang op de Nieuwlandsite, waar de basisschool van Sint-Joris huisvest. Maar ook maandag zal de schoolpoort onverbiddelijk toe blijven. De leerlingen moeten noodgedwongen uitwijken naar de basisschool.

“We keren maandag inderdaad niet terug naar de Cellebroersstraat. Dat is uitgesloten”, zegt directrice Jenneke Cauwels kort. De school wil eerst honderd procent zeker zijn dat de stabiliteit van de stadsomwalling verzekerd is. De leerlingen verhuizen naar de Nieuwlandsite en zullen daar les krijgen.

“De school heeft veel geluk gehad”, bevestigt schepen van Patrimonium Geoffroy Coomans de Brachène. “Had dit op een weekdag gebeurd als er leerlingen aanwezig waren, had het veel erger kunnen zijn. Op het eerste zicht leek het ook maar om een klein deel van de muur te gaan, maar toen bleek dat meer dan 30 meter muur van 10 meter hoog was ingestort. Dat is meer dan 300m², een echte catastrofe!” Coomans bevestigt dat de eerste stabiliteitsexperten de werf al bezochten. “Zij voeren de eerste ingrepen uit en stellen alles in het werk om de muur te stabiliseren. Ze onderzoeken ook de feitelijke oorzaak van de instorting, want die is officieel nog niet bekend. Waarschijnlijk een samenloop van omstandigheden, maar op de site zijn momenteel ook werken bezig aan nieuwe appartementen en ook de school wordt gemoderniseerd. Het zou wel eens goed kunnen dat die werken de muur beschadigden. Als dat het geval is, zal de bouwaannemer de kosten voor de renovatie moeten betalen.”

Want dat de muur gerenoveerd wordt, staat volgens Coomans buiten kuif. Al zal dat een proces van lange adem zijn. “Het gaat hier om een 800 jaar oude stadsomwalling, een belangrijk stuk erfgoed van Brussel. Dat kunnen we niet verloren laten gaan. Steen voor steen wordt de muur heropgebouwd. Maar dat gaat maanden, wat zeg ik, jaren duren.”

Of de leerlingen van de Sint-Jorisschool nog zolang moeten wachten alvorens ze mogen terugkeren naar hun vertrouwde schoolbanken, is onwaarschijnlijk. Hoelang ze op de Nieuwlandsite les krijgen, is nog onduidelijk. “Maandag komen we samen met minister Van Hengel op zijn kabinet om de zaak te bespreken”, zegt directrice Cauwels. “Hopelijk schijnt er dan meer licht op de hele situatie.”