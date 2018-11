Leerlingen herdenken WO I met papieren bloemen WHW

07 november 2018

14u56 0 Brussel De VUB en GO! Brussel hebben woensdagvoormiddag een grootschalige herdenking van de Eerste Wereldoorlog gehouden. Vierhonderd leerlingen plantten hierbij meer dan duizend papieren bloemen.

Tot voor kort werd er in de geschiedenislessen rond de Eerste Wereldoorlog vooral stilgestaan bij de Belgische of West-Europese slachtoffers. “Maar in de huidige diverse samenleving is die focus te beperkt”, klinkt het bij de VUB. “Naast Europeanen hebben ook soldaten uit andere werelddelen meegevochten. De lessen rond de Eerste Wereldoorlog zijn dan ook onvoldoende concreet voor leerlingen met een migratieachtergrond.”

Daarom organiseerden de VUB en GO! Brussel in het kader van de honderdste verjaardag van Wapenstilstand een herdenkingsmoment waarbij leerlingen uit zeventien Brusselse scholen meer dan duizend papieren bloemen op de campus in Etterbeek plantten. Zo wil men niet alleen de slachtoffers herdenken, maar ook aan inclusiever geschiedenisonderwijs werken. De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat die betrokkenheid cruciaal is in een steeds diversere schoolomgeving.