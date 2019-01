Leerlingen brengen Grieks drama in een modern jasje: “Er zit enorm veel talent in de Brusselse scholen”. Jasmijn Van Raemdonck

03 januari 2019

16u27 0 Brussel Tijdens de Kerstvakantie is het alle hens aan dek in het Sint-Pieterscollege van Jette. In de laatste rechte lijn naar de voorstelling zetten de leerlingen alles op alles om hun schooltoneel op punt te krijgen.

De leerlingen van het 5e en 6e jaar van het Sint-Pieterscollege in Jette trekken tijdens de Kerstvakantie met plezier naar school. Dat doen ze niet om op de schoolbanken te zitten maar wel om te repeteren voor het schooltoneel. Op 18, 19 en 20 januari brengen zij in het Cultureel Centrum van Strombeek-Bever het stuk ‘TLOT’, een Grieks drama in een modern jasje.

Andere thuistaal

De verhaallijn werd uitgeschreven door Prisca Heylbroeck, een professionele actrice die in dit stuk de regie op zich neemt. De regisseur, die zelf ooit ook nog op deze school zat, legt uit dat verschillende ploegen al sinds oktober twee keer per week samenkomen om een mooi toneel op de planken te krijgen. “Er is een decorploeg en een schminkploeg maar ook een dansploeg”, legt Prisca uit. “Het is echt een plezier om met deze leerlingen samen te werken. Ze zijn zo gemotiveerd en staan open om te leren”, vertelt de regisseur. De school is er vooral trots op dat jonge mensen met een diverse achtergrond en met een thuistaal anders dan het Nederlands in Nederlandstalig theater kunnen uitblinken. “Er zit enorm veel talent in de Brusselse scholen”, vindt Prisca.

Prestigeproject

In september deden 80% van de leerlingen van het 5e en 6e jaar auditie voor de felbegeerde rollen van het prestigieuze toneel. Daaruit werden 28 geluksvogels gekozen die in de huid van een Griekse god mogen kruipen. “Na verschillende rondes werd ik uiteindelijk geselecteerd voor de rol van oppergod”, vertelt de trotse Feuzi Koyuncu. Zo’n plaatsje in het schooltoneel zorgt in het college voor veel aanzien: “Ik ben door veel leerlingen en leerkrachten gefeliciteerd”, voegt hij eraan toe. Daarnaast brengen de voorbereidingen de leerlingen ook dichter bij elkaar. “Ik heb hier mensen leren kennen die ik voordien nog nooit gesproken had. We zijn echt een hechte groep geworden”, aldus Feuzi.