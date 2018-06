Leerlingen blokkeren Saincteletteplein voor schone lucht 28 juni 2018

02u30 0 Brussel Honderden kinderen zijn gisteren in stoet door de straten van Brussel getrokken. Ze blokkeerden de weg om de ongezonde lucht en gevaarlijk verkeer aan te klagen.

Ouders en kinderen uit liefst 72 Brusselse scholen bliezen gisteren verzamelen op de Bekokaai. In stoet ging het vervolgens naar het Saincteletteplein, één van de drukste verkeersassen in Brussel. De actie was het sluitstuk van een twaalf weken lang protest van de Brusselse scholen. "We willen niet alleen meer schoolstraten", zegt initiatiefneemster Nadia Verbeeck. "De fietser is bang, voetgangers stikken, automobilisten zijn gefrustreerd en het openbaar vervoer komt te laat. We eisen een geheel nieuw mobiliteitsplan."





(DCFS)