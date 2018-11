Leerling toont wapen in Anderlechtse school Jasmijn Van Raemdonck

29 november 2018

Een leerling van een atheneum in Anderlecht heeft dinsdag een alarmpistool bovengehaald in de gangen van de school. Dat heeft RTL Info donderdag bericht. De jongere is bekend door het gerecht en werd opgepakt.

“Ik kan bevestigen dat de politie werd opgeroepen in een school in Anderlecht voor een leerling die een wapen zou getoond hebben”, aldus Denis Goeman, substituut-procureur van Brussel, aan RTL Info. De agenten kwamen ter plaatse en hebben een verdachte van 20 jaar opgepakt. “Het wapen werd ook teruggevonden. Het betreft een alarmpistool, dat gelijkt op een Beretta 9 mm”, licht Goeman toe. Hoewel de verdachte niemand bedreigde en ook niemand gewondraakte, kunnen de straffen voor dit type feiten wel oplopen. De opgepakte jongeman is bekend voor feiten van diefstal met geweld. Hij is op school geschorst tot de volgende klassenraad.