Leerling-buschauffeur botst met andere bus 02u30 0 Foto Baert Twee van de bussen die betrokken waren bij het ongeval. De schade is aanzienlijk. Brussel Een leerlingchauffeur is gistermiddag ingereden op een bus aan het Luxemburgplein tijdens een testrit. Zes mensen raakten gewond bij het kop-staartongeval, waaronder de leerling en zijn begeleider. De jongeman is zes dagen arbeidsongeschikt.

De leerling reed onder begeleiding van een monitor en enkele passagiers een oefenrit op het traject. Hij wilde aan halte Trier stand houden, maar kon niet tijdig remmen en knalde tegen een geparkeerde bus. "Die maakte op zijn beurt en sprong en botste tegen de bus voor hem", legt An Van Hamme uit.





"De drie buschauffeurs en de monitor liepen verwondingen op en moesten naar het ziekenhuis. Drie van hen raakten gekwetst aan hun nek en ruggenwervel, de vierde had last aan zijn pols. Ook twee reizigers raakten lichtgewond." De brandweer kwam ter plaatse om de leerling-chauffeur te bevrijden uit de bus. De voorkant en de ruit waren immers volledig ingedeukt en verbrijzeld. Twee bussen moesten getakeld worden. De jongeman zelf is zes dagen arbeidsongeschikt en verkeert nog in shock. Op 6 november was hij gestart met zijn opleiding en zat in zijn derde fase. "Het was niet de eerste keer dat de jongeman met een bus op de baan reed. Hij behaalde al succesvol zijn theoretisch en praktisch examen en had al enkele testritten achter de rug", aldus Van Hamme. Wat het ongeluk betekent voor zijn opleiding, is nog onzeker. "Het ongeval zal, zoals bij elk verkeersongeluk, geanalyseerd worden. Maar eerst wachten we de gezondheidstoestand van de leerling af, dat is onze voornaamste prioriteit." (DCFS)