Leerkracht geschorst voor zedenfeiten

Een leerkracht uit Vorst is geschorst op verdenking van zedenfeiten. Er kwamen klachten over de man, die in een gemeentelijke basisschool aan de slag is, omdat die te vaderlijk en aanhalig met de kinderen omging. De leerkracht werd in het verleden ook al twee keer op het matje geroepen. In 2011 klaagde een ouder aan dat de man een te liefdevolle band wilde opbouwen met zijn leerlingen, maar die klacht werd geklasseerd. Toen de leerkracht ook in 2016 zijn boekje te buiten ging, kreeg hij een laatste waarschuwing van de gemeente. En nu zou hij die laatste kans om zeep geholpen hebben tijdens een privé-zwemles die hij buiten de schooluren organiseerde. Ook daar voelden leerlingen zich ongemakkelijk door zijn affectief gedrag.





(DCFS)