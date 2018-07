Leercentrum Taalkot krijgt vaste stek 17 juli 2018

Taalkot, het taalleercentrum dat samenwerkt met het Centrum voor Volwassenenonderwijs en het Centrum voor Basiseducatie Brusselleer krijgt een definitieve plek in de lokalen van de vzw Abrusco. Op die manier wil het haar werking uitbreiden.





Bij Taalkot verwerven jongeren met een taalachterstand een basiskennis Nederlands en werken ze met intensieve begeleiding aan persoonlijke taaldoelstellingen. In september 2018 verhuist Taalkot naar de vzw Abrusco in Sint-Jans-Molenbeek. Vanaf dan zullen niet alleen volwassenen, maar ook de meest taalzwakke jongeren uit het secundair onderwijs in Taalkot terecht kunnen. Naast het verwerven van taalkennis Nederlands, zal er via sport, spel en uitstappen ook aan attitudes, teamspirit en maatschappelijk inzicht worden gewerkt. Het project wordt ondersteund door het Huis van het Nederlands Brussel en het Onderwijscentrum Brussel en kwam er op initiatief van minister van Nederlandstalig Onderwijs Guy Vanhengel. (DCFS)