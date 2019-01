Le KAT in actie aan de ‘Doodskaai’ Jasmijn Van Raemdonck

22 januari 2019

20u34 0 Brussel Actievoerders van de groep Krapuul Actief op Terrein (Le KAT) hebben in de nacht van maandag op dinsdag een loodzware bloembak met een palmboom geplaatst aan de Oeverpoort. Die maakt het voor autobestuurders onmogelijk om de Handelskaai over te steken. Le KAT klaagt op die manier de verkeerssituatie aan de -wat zij noemen- ‘Doodskaai’ aan.

De actiegroep Le KAT plaatste de grote bloembak in het midden van de doorsteek over de handelskaai. Zo steunen zij de ontevreden buurtbewoners die zich verzetten tegen de opening van het stuk straat aan de Oeverpoort, dat de voetgangers- en fietsstrook, doorkruist. Op die manier wordt volgens hen een gevaarlijke situatie voor voetgangers en fietsers gecreëerd. Zij doopten de plaats dan ook tot de ‘Doodskaai’.

Raad van State

De wandel- en fietspromenade is normaal gezien gesloten voor auto’s. Daar wordt ieder jaar met Winterpret een uitzondering op gemaakt om de hulpdiensten te kunnen laten passeren. Het vorige college stelde- op initiatief van toenmalig schepen Els Ampe- voor om de doorgang permanent te openen. Dat zou de handelaars in de Lakensestraat ten goede komen maar ook de chauffeurs die bij sluiting tot aan het Ijzerplein moeten doorrijden om te kunnen afdraaien. Tegen die beslissing trok Brussels minister van Mobiliteit, Pascal Smet, naar de Raad van State.

Heft in eigen handen

Het nieuwe stadsbestuur besloot op zijn beurt om de doorgang na Winterpret wel weer te sluiten, maar die beslissing was nog niet in de praktijk omgezet. Daarop besloot de actiegroep Le Kat het heft in eigen handen te nemen en de doorgang te blokkeren met een bloembak. Op hun website schrijven de actievoerders: “Deze gevaarlijke doorgang bestaat al te lang. Hij brengt voetgangers en fietsers in gevaar. Onze kinderen moeten hier kunnen passeren zonder in gevaar te komen”.