Le Chauffoir ook tijdens weekend open Freya De Coster

12 november 2018

16u00 0 Brussel Voor de 8e keer op rij opent dagopvang Le Chauffoir haar deuren voor daklozen. Voor het eerst kunnen daklozen en minderbedeelden ook in het weekend een warme kop koffie terecht.

“Op zaterdag en zondag is de winter niet minder streng”, aldus het OCMW, die Le Chauffoir elke jaar samen met het Rode Kruis Le Chauffoir organiseert. “Dus besloten we ook in het weekend onze dagopvang te openen, en dat tot de middag.” Op 12 oktober opent Le Chauffoir, dit jaar in de Charles Gilisquetlaan 147 en blijft open tot 30 april. Daklozen, minderbedeelde kunnen er de koude verdrijven met een gratis maaltijd, koffie of fruit. Meer dan dat krijgen ze er een luisterend oor

De weekendopening is niet de enigste verandering. Ook in de weekdagen houdt Le Chauffoir de deuren open tot 16uur. Het team van maatschappelijke werkers werd ook uitgebreid met een maatschappelijk assistent. “Samen met de coördinator en gespecialiseerde opvoeder zal de assistent instaan voor een betere begeleiding van personen die naar de Chauffoir komen. Hij wijst hen op hun sociale rechten en hoe zij hier mee aan de slag kunnen.”