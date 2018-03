Le Chauffoir maand langer open door vrieskou 01 maart 2018

02u33 0 Brussel Het daklozenopvangcentrum Le Chauffoir houdt een maand langer zijn deuren open. Deze week kunnen de daklozen bovendien twee uur langer in het centrum verblijven.

Ongekende vriestemperaturen teisteren het land, dus besloot Le Chauffoir uitzonderlijk tot het einde van de week het centrum tot 17 uur open te houden in plaats van tot 15 uur. De daklozenorganistatie, een initiatief van het OCMW Schaarbeek, het Rode Kruis en de Schaarbeekse Haard, biedt daklozen een warme maaltijd en gezelschap. Normaal eindigt het initiatief op 31 maart, maar de organisatie besloot een extra maand toe te voegen. "De temperaturen zijn erbarmelijk", zegt Veronique Laurent van Le Chauffoir. "Voor de daklozen en vluchtelingen die hier een warme plek genieten, is het centrum erg belangrijk. We blijven daarom open tot 30 april. Zo stemmen we gelijk met de andere initiatieven van het Winterplan. Ook die zijn tot eind april operationeel." Le Chauffoir kon rekenen op steun vanuit de deelnemende organisaties en de gemeente. "Of we ook volgend jaar de openingsperiode verlengen, zal nog besproken worden." Le Chauffoir ontvangt elke dag zo'n 150 daklozen. (DCFS)