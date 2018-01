Landbouwers betogen met tractoren tegen vrij handelsakkoord 30 januari 2018

02u41 0 Brussel De Waalse landbouwersvereniging Fugea heeft gisterochtend actie gevoerd aan het Schumanplein met een tiental tractoren.

De betoging verliep zonder incidenten. "Met deze actie willen we aantonen dat het niet de goede kant opgaat met de veeteelt", klinkt het bij een deelnemer.





"We willen de Europeee ministers van Landbouw erop wijzen dat een vrijhandelsakkoord tussen de EU en Mercosur (de gemeenschappelijke markt voor Zuid-Amerikaanse landen, red.) geen goed idee is. Als het vrijhandelsakkoord er toch komt, zal dat ten eerste een negatief effect hebben op de vleesprijzen. Ten tweede gelden er in Zuid-Amerika andere regels dan hier. Daar wordt minder strikt toegezien op hormoon- en antibioticagebruik. De consument is hier bovendien ook niet van op de hoogte en zoiets kan absoluut niet. Genoeg redenen dus om hier vandaag actie te voeren."