Laatste toren van Océade neergehaald Jasmijn Van Raemdonck

08 januari 2019

13u45 0

De glijbaantoren van Océade gaat dinsdag tegen de vlakte. Daarmee verdwijnt de laatste rechtstaande constructie van het iconische waterpretpark op de Heizel. Hiervoor gebruikt de afbraakfirma een gloednieuwe kraan.

Het afbraakbedrijf BSV nv startte dinsdag met de afbraak van de waterglijbaantoren, het laatste gebouw van Océade dat nog recht staat. De glijbaantoren bracht de waterratten op 22 meter hoogte, waar zij konden kiezen tussen verschillende glijbanen om weer naar beneden te glijden. De afbraak van Océade begon op 1 oktober, een dag na de sluiting van het waterpretpark. In een eerste fase van de werken werden de glijbanen stuk voor stuk werden afgebroken en getransporteerd naar Roemenië, waar het pretpark een tweede leven krijgt ingeblazen. In december ging de tweede fase van start waarbij grotere graafmachines worden ingezet. Dinsdag was het de beurt aan de laatste rechtstaande constructie: de glijbaantoren.

Europese primeur

Om de 22 meter hoge constructie neer te halen, gebruikte partnerfirma Devagro nv een gloednieuwe kraan. “Voor de afbraak van de toren gebruiken wij een nieuw type graafmachine die tot 30 meter hoog kan gaan”, vertelt Ignace Degezelle van Devagro nv. Voor de afbraakfirma is de kraan welgekomen, want ook in de binnensteden en aan de kust worden er steeds hogere gebouwen ontmanteld. De hoogtechnologische graafmachine is gebouwd in Japan en wordt voor het eerst op Europese bodem gebruikt. Bovendien is de kraan ecologisch en duurzaam. “Wij proberen milieubewust te ondernemen en schakelen daarom een machine in die zo weinig mogelijk verbruikt en uitstoot”, aldus Degezelle.

Ijsberg

Na de sloop zijn de afbraakwerken nog niet gedaan. “Vergelijk het met een ijsberg, waarbij de helft van het volume onder het oppervlak zit”, legt Degezelle uit. Na de afbraak van de toren volgt nog het opbreken van de funderingen en het afvoeren van het puin. “Tegen eind januari zijn we volledig klaar en zullen we 15.000 kubieke meter beton verwijderd hebben”, aldus Gezelle. Daarna kan de Stad Brussel beginnen aan de bouw van het Neo project, een nieuwe wijk aan de voet van het Atomium.