Laatste stukje spoorlijn gelegd aan tramlijn 9 24 januari 2018

Brussel De laatste sporen van de nieuwe tramlijn 9 zijn gistervoormiddag gelegd. Twee en een half jaar geleden startten de werken aan de spoorlijn, die halte Simonis met de Heizelvlakte zal verbinden.

Zo wordt de eerste fase van de werken stilaan afgerond. "Het eerste deel van de spoorlijn tussen Simonis en de Dikke Beuklaan loopt nu helemaal door. In een volgende stap verfraaien we de buurt met de aanplanting van bomen. Vervolgens richten we de straten tot aan halte Simonis verder in", zegt minister van Mobiliteit Pascal Smet. "Dat betekent dat we de weg heraanleggen, extra fietspaden plaatsen en een groene bedding met voldoende natuur aanplanten." Zo komt het einde van de straatwerken aan het Spiegelplein in Jette steeds dichterbij.





De nieuwe tramlijn 9 zal metrohaltes Simonis en Heizel, Jette en het oosten van Ganshoren met elkaar verbinden. Bedoeling is om het commerciële centrum van Jette, met name het Spiegelplein, de scholen, de Modelwijk, het UZ ziekenhuis en de Heizel gemakkelijker bereikbaar te maken. Eind juni zou de gehele nieuwe lijn af zijn. (DCFS)