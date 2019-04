Laatste loodjes wegen het zwaarst: werken aan Rogierplein eindelijk (bijna) afgerond SZM

11 april 2019

14u51 0 Brussel De werken op het Rogierplein zijn bijna gedaan. De komende weken moeten er nog enkel driehoekige panelen op het dak van de bekende luifel worden geplaatst. In totaal heeft de heraanleg van het plein tien jaar geduurd.

Op het Rogierplein, kan je komende weken zien hoe de bekende ‘paddestoel’ wordt afgewerkt met driehoekige panelen op het dak. Die moeten een dambordpatroon creëeren die een schaduwspel zal vormen. De luifel wordt ook nog voorzien van verlichting. Een decennia na de sloop van het plein, is het einde in zicht. De afwerking van de “paddestoel” duurt nog tot begin mei, zo meldt minister voor Mobiliteit Pascal Smet (SP.A), aan Bruzz.

Pascal Smet organiseerde in 2006 een architectenwedstrijd voor de heraanleg van het plein. Pas in 2009 begonnen de sloopwerken die intussen onder de bevoegdheid waren van Brigitte Grouwels (CD&V), de opvolgster van Smet. Zij hoopte op een inhuldiging in 2015, maar door besparingen van de regering werden de werken meermaals aan de kant geschoven en liepen die serieuze vertragingen op. Als dat nog niet genoeg was bleek, bij de terugkomst van Pascal Smet als minister van Mobiliteit, de kunstoffolie op de luifel slecht geplaatst te zijn. Die folie moest dus weer vervangen worden. Ruim tien jaar later is het plein eindelijk in de afwerkingsfase.