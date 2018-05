Laatste hoop voor kasseien Havenlaan ACTIEGROEPEN NAAR RAAD VAN STATE OM HERAANLEG TE STOPPEN FREYA DE COSTER

15 mei 2018

02u51 0 Brussel De kasseien van de Havenlaan blijven voorlopig nog even liggen. Drie vzw's zijn naar de Raad van State getrokken om de bouwvergunning voor de heraanleg van de weg nietig te verklaren. Ze eisen dat de kasseien als erfgoed geklasseerd worden.

Al tien jaar plant het Brussels gewest de heraanleg van de kasseien Havenlaan, vlak bij de site Tour&Taxis. In januari kreeg minister Pascal Smet eindelijk de bouwvergunning in handen en kondigde aan dat de werken van start gingen. De laan krijgt twee brede fietspaden, de straat tussen het Saintecletteplein en de Picardstraat versmalt en de kasseien worden vervangen door beton.





Voornamelijk tegen die laatste ingreep verzetten drie actiegroepen zich. De vzw's Inter-Environnement Bruxelles, Aktie Patrimonium, Kasseien, Platanen en de BrusselFabriek trekken naar de Raad van State om de werken aan te vechten. Ze eisen dat de bouwvergunning nietig verklaard wordt en de kasseien straat als beschermd erfgoed wordt erkend. "De Havenlaan is een uitzonderlijke getuige van het industriële erfgoed van Brussel. Het is het grootste verharde gebied in een stuk in Brussel en mag niet zomaar verdwijnen", zegt Patrick Wouters van APKP. "De heraanleg en de werken in de Kanaalzone houden geen rekening met ons regionaal erfgoed. Wij pleiten voor het herstel van kasseien en het behoud van deze majestueuze laan."





Het is niet de eerste keer dat de actiegroepen de werken boycotten. In 2015 trokken ze voor het eerst naar de Raad van State om een beschermingsprocedure aan te vragen. De vzw's kregen toen gelijk. De Raad van State berispte het gewest, omdat die niet genoeg motiveerde waarom ze de Havenlaan niet opneemt als beschermd erfgoed. Het gewest paste de plannen aan en in januari haalde Smet dan toch de bouwvergunning binnen.





Beton niet nodig

"Maar hij heeft onvoldoende rekening gehouden met het uitzonderlijke karakter van de Havenlaan. De straat kan nog lange tijd worden gebruikt als de nodige ingrepen uitgevoerd worden. Zo zijn er meer oversteekplaatsen en verkeerslichten nodig. Het uitbreken van de kasseien en vervangen door beton en asfalt zijn niet nodig", aldus Wouters. "Bovendien verhinderen de kasseien dat automobilisten de Havenlaan gebruiken als invalsweg naar de stad."





Op het kabinet van minister Pascal Smet zijn ze nog niet op de hoogte van de actie. "Brussel Mobiliteit krijgt eerst het dossier in handen, daarna bekijken we samen hoe de situatie evolueert", zegt Mathias Dobbels, woordvoerder van minister Smet. "Het gewest legde nog geen begindatum voor de werken vast. Het is dus onmogelijk om te zeggen of de actie impact heeft op de timing of niet."





De Raad van State buigt zich de komende weken over de aanvraag.