Laatste boer van Brussel overleden PAARDEN EN KOEIEN WAREN THEO HOOGSTIJNS' GROTE LIEFDE FREYA DE COSTER

19 juli 2018

02u42 0 Brussel Theodoor 'Theo' Hoogstijns, de 'laatste boer van Brussel', is overleden. Hoewel hij niet de allerlaatste klassieke boer is, werd hij in de volksmond steevast zo genoemd. "Koning Boudewijn zelf overhandigde hem nog een gouden medaille."

Theo was zo goed als uniek in zijn soort. Een klassieke vee- en landboer met grazende koeien op de Zavelenberg vlak naast de Keizer Karellaan, middenin de grote stad Brussel. 81 jaar werd de 'laatste boer van Brussel' en nog tot zijn dood bleef hij koppig zijn land bewerken. "Hij wilde van geen ophouden weten", vertelt zijn weduwe Jeanne Vanden Broeck. "Vorig jaar ruzieden we nog, omdat ik de dieren alvast wilde verkopen. Kwaad was hij, want hij wilde blijven verder werken. Maar uiteindelijk besefte hij dat het niet meer ging. Hij hield één jong boerenpaard en in de lente heeft hij nog gezaaid. Toen daarna het werk wegviel, ging hij stilaan achteruit. Werken is je gezondheid, dat zei hij altijd."





Theo werd opgenomen in het ziekenhuis voor een kleine ingreep. Op 11 juli belde hij nog met zijn vrouw. Niet veel later overleed hij, vermoedelijk aan een hartstilstand. "In het ziekenhuis sprak hij volgens de dokters enkel over zijn dieren", vertelt Jeanne. "Theo is grootgebracht tussen de koeien en de paarden. Hij werkte liever met de paarden op het land, dan dat hij naar school ging. Met zijn Brabantse boerenpaarden reisde hij het hele land af voor de prijskampen. Een keer overhandigde Koning Boudewijn hem eigenhandig een gouden medaille, daar was hij fier op."





Waarom Theo bekend stond als de 'laatste boer van Brussel', kan Jeanne niet vertellen. Want de allerlaatste is hij eigenlijk niet. "In het Brusselse gewest zijn er nog acht klassieke boeren zoals Theo", zegt Jolien De Troch van Leefmilieu Brussel. "De voorbije jaren richtten zich alternatieve stadslandbouwprojecten op, maar de klassieke vee- en landteelt sterft stilaan uit in Brussel."





31 hectare grond

"Theo was al de vierde generatie in de boerenfamilie die het land bewerkte", zegt Jeanne. "Maar hij was het die de boerderij groot maakte. Zodra hij op zijn 31ste de zaak overnam, kocht hij stukken land en investeerde meer in dieren. Op het einde beschikten we over wel 31 hectare grond. Maar nu is het afgelopen. Onze kinderen nemen de boerderij niet over en de grasvelden zijn eigendom van het gewest. Wat zij ermee zullen doen, weet ik niet."





Leefmilieu Brussel voert onderzoek rond het terrein van Zavelenberg. "Maar de kans is groot dat het landbouwgrond blijft", aldus De Troch van Leefmilieu Brussel. "Het gewest onderzoekt of er ook groenten kunnen worden geteeld op dit terrein, want tot nu toe werd het alleen gebruikt voor veeteelt."





Intieme kring

Theo Hoogstijns wordt vandaag in intieme kring begraven in de Sint-Ceciliakerk in Ganshoren.