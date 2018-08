Laatste Audi A1 rolt van band 02 augustus 2018

In de Brusselse fabriek van de Duitse wagenbouwer Audi is woensdag de laatste wagen van het model A1 van de band gerold. Audi Brussels bouwde sinds 2010 ruim 909.000 stuks van de A1, maar die maakt nu plaats voor de eerste volledig elektrische Audi. De elektrische 'e-tron' maakt zijn debuut in de herfst. In de bijna 70-jarige geschiedenis van de productiesite in Vorst was de Audi A1 het eerste model dat exclusief in de Europese hoofdstad werd gebouwd. De nieuwe generatie A1's zal in Spanje worden geproduceerd, Vorst focust zich nu op de e-tron. (DCFS)