Kwartet opgepakt voor inbraak in schoenenwinkel WHW

18 januari 2019

17u59 0 Brussel Vier twintigers zijn opgepakt nadat ze in een schoenenwinkel wilden inbreken. In februari al verschijnen ze voor de rechter.

In de nacht van woensdag op donderdag werd er ingebroken in een schoenenwinkel aan de Brabantstraat. Omstreeks half 2 ‘s nachts hadden vier mannen het uitstalraam ingeslagen om er vervolgens met verschillende waren vandoor te gaan. De politie was echter zo snel ter plaatse dat vier twintigers meteen opgepakt konden worden. Ze zullen op 7 februari voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen.