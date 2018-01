Kunstwerk onthuld in KMSK 02u41 0 Baert Marc Fake Barok prijkt sinds gisteren in het Museum voor Schone Kunsten. Brussel Het kunstwerk Fake Barok van Mechelse artiest Narcisse Tordoir prijkt sinds dinsdag in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSK) in Brussel. Zijn werk zelf wordt tentoongesteld in het cultureel centrum van Strombeek-Bever.

De 28 meter lange installatie, genaamd Fake Barok, toont verschillende taferelen die volgens de beeldende kunstenaar een blik werpen op de actuele wereldproblematiek. In een opeenvolging van fotografische beeltenissen verbeeldt Tordoir onderwerpen als oorlog, migratie, armoede en de klimaatverschuiving. Het kunstwerk werd dinsdag onthuld ter inhuldiging van de expositie over Tordoir en Indonesische schilder Fendry Ekel, die tentoongesteld is in cc Strombeek-Bever en mee werd opgesteld door het KSMK en het Gentse museum SMAK. De tentoonstelling loopt nog tot 7 maart. Het kunstwerk van Tordoir zelf is nog tot 4 februari te bezichtigen in het KMSK. (DCFS/DBS)