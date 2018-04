Kunstparcours door winkels Dansaertbuurt 14 april 2018

Handelaarsvereniging Dansaert organiseert vanaf volgende week een kunstparcours in 35 mode- en designwinkels in de Dansaertbuurt. Een maand lang stellen de boetieks kunstwerken tentoon van mensen met een mentale beperking, waaronder werken van Pascal Duquenne die in de film Le Huitième Jour speelde. "We willen deze atypische kunstenaars in de kijker zetten en tegelijk bezoekers aanzetten om de wijk opnieuw te komen ontdekken", zegt Lieve Buyse, beheerder van de handelaarsvereniging. Atelier Art Nivo uit Strombeek en vzw Le 8ème Jour nemen deel aan het project . Vanaf 19 april zullen de werken tentoongesteld worden in de verschillende boetieks. Het project wordt op 17 mei afgesloten met een veiling. De opbrengsten gaan integraal naar Le 8ème Jour en het CC van Strombeek. (VDBS)