Kunsthumaniora biedt unieke nieuwe richtingen aan

02u47 0 Brussel De kunsthumaniora Brussel lanceert twee nieuwe richtingen: 'Mode en creatie' en 'Podiumtechnieken'. Het is de eerste artistieke middelbare school waar leerlingen de twee opleidingen kunnen volgen.

Nog geen enkele kunsthumaniora biedt de twee technische opleidingen aan. Alleen in TSO of BSO-richtingen konden jongeren het vak mode en creatie of podiumtechnieken volgen, zoals in het Koninklijk Technisch Atheneum in Jette. De kunsthumaniora brengt de opleiding vanuit het KTA Jette nu naar hun creatieve middelbare school.





Bij een TSO- of BSO-opleiding focust het vak mode en creatie zich op het technische aspect en de zorgsector. Maar daar kunnen de leerlingen hun creatieve ei niet kwijt. In de kunsthumaniora krijgt de opleiding een veel artistiekerr invulling", zegt directeur van de Kunsthumaniora Brussel Serge Algoet. "Op een klassiek technische school leren de leerlingen hoe ze een vest of broek naaien voor dagelijks gebruik. In de kunsthumaniora ontwerpen ze kostuums voor toneelstukken of shows."





Leerlingen kunnen vanaf het derde middelbaar voor mode en creatie kiezen. Het vak podiumtechnieken is alleen een laatstegraadsopleiding. De leerlingen die vorig jaar in het Technisch Atheneum les kregen, werden overgeplaatst naar de Kunsthumaniora. "De kunsthumaniora is veel meer mijn ding", zegt Erem Korkmazer (18). " Hier mag je zélf een ontwerp bedenken, schetsen en uitwerken."





De opleidingen moeten de leerlingen klaarstomen om door te stromen naar de modeacademie of het conservatorium.





