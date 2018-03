Kunstberg (opnieuw) volgeklad met graffiti 16 maart 2018

De gebouwen op en rond de Kunstberg zitten weer helemaal onder de graffiti. Nog geen jaar geleden verwijderde de Regie der Gebouwen daar soortgelijke 'kunstwerkjes'. "Vandalen laten vooral tags achter, waardoor andere graffitispuiters zich aangemoedigd voelen om ook hun tag achter te laten", zegt Johan Vanderborght, woordvoerder van de Regie der Gebouwen. "Er is nochtans ruimte voorzien voor graffitispuiters. Zo staan er houten paletten waar jongeren zich op uit kunnen leven. Helaas vinden sommigen het alsnog nodig om de gebouwen te bekladden."





De Regie der Gebouwen is ondertussen al begonnen met een grote poetsbeurt. "Een deel van de graffiti is al weggeschrobd. Vandaag verwachten we enkele offertes voor de verdere verwijdering van de tags. Tegen begin april zouden de gebouwen weer graffitivrij moeten zijn. We zijn bovendien van plan om de Kunstberg vanaf nu drie keer per jaar een grondige poetsbeurt te geven", aldus de woordvoerder. (VDBS)