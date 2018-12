Kunst in de huiskamer voor het goede doel Jasmijn Van Raemdonck

04 december 2018

18u30 0 Brussel Met de hashtag #ARTFORLIFE lanceert minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) samen met de culturele organisatie ‘The Crystal Ship’ dinsdag een nieuwe actie ten voordele van ‘De Warmste Week’. Vijf kunstenaars verkopen hun werken waarvan de opbrengst naar de goede doelen C.K.G. Kapoentje en Psycart vzw gaat.

Om deze actie op poten te zetten, werkte minister Sven Gatz samen met Bjorn Van Poucke van The Crystal Ship. Met deze actie wilden zij twee vliegen in een klap slaan. “We wilden centjes verzamelen voor het goede doel én kunst op een betaalbare en toegankelijke manier de huiskamer binnenbrengen”, legt Bjorn uit. “Met 100 euro per exemplaar hebben we een balans gezocht tussen betaalbare kunst aanbieden enerzijds en geld voor het goede doel inzamelen anderzijds”, vult de minister aan.

Traumatische jeugd

De twee goede doelen zijn niet toevallig gekozen. “Zij steunen kinderen en ouders die sociaal en mentaal kwetsbaar zijn”, legt Bjorn uit. “Ik heb zelf een traumatische kindertijd beleefd. Als C.K.G kapoentje toen al had bestaan, had ik mijn trauma nu niet zo meegedragen”, aldus Bjorn.

Bjorn contacteerde vijf straatkunstenaars, zowel Belgische als internationale, die elk een kunstwerk ontworpen. Van elk werk werden 30 exemplaren gemaakt die te koop zijn via de webshop Etsy.