Kunnen niet-Belgen binnenkort ook stemmen in het Brussels Gewest? Jasmijn Van Raemdonck

07 januari 2019

17u13

Bron: Belga 1 Brussel In het Brussels Parlement is maandag het debat gestart over het toekennen van stemrecht aan niet-Belgen in Brussel bij de gewestverkiezingen. De vijf voorstellen die werden ingediend bij de commissie Algemene Zaken plaatsen één vraag centraal: moet het stemrecht voor het Gewest beperkt blijven tot EU-burgers of moeten ook de niet-EU-burgers kunnen stemmen?

Terwijl alle inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, kan dat niet op gewestelijk niveau. Op vraag van het platform 1Bru1Vote, een organisatie die ijvert voor stemrecht voor alle Brusselse inwoners, werden maandag vijf voorstellen op tafel geschoven in het Brussels parlement. De vijf ingediende teksten hebben elk een eigen invalshoek, waarbij gekozen wordt voor stemrecht voor EU-onderdanen al dan niet met uitbreiding tot niet-EU-onderdanen, en zijn gericht aan de federale regering en het federale parlement. Uiteindelijk zal op federaal niveau worden beslist of niet-Belgen in de toekomst bij de gewestverkiezingen mogen stemmen.

5.000 handtekeningen

Na de inleiding van de vijf voorstellen, besliste de commissie dat volgende week maandag een hoorzitting zal plaatsvinden met onder meer de organisatie ‘1Bru, 1Vote’, die 5.000 handtekeningen verzamelde voor stemrecht voor vreemdelingen. Er zullen dan ook een aantal schriftelijke vragen worden voorgelegd aan een grondwetspecialist. Daarna moet een werkgroep nagaan of er een gezamenlijk voorstel van de commissie kan uitgewerkt worden.