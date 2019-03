Kruidtuintunnel even afgesloten door rookontwikkeling WHW

19 maart 2019

10u35 0 Brussel De Kruidtuintunnel is dinsdagvoormiddag even gesloten geweest door felle rookontwikkeling.

De rook zou afkomstig geweest zijn van een voertuig dat stil stond in de tunnel. Het is nog onduidelijk wat de precieze oorzaak is voor de rookontwikkeling. De tunnel was in beide richtingen dicht en dat zorgde voor flinke files op de Kleine Ring. Ook de Rogiertunnel richting Zuid was even gesloten.