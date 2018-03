Kritiek op metrolijn 3 neemt toe 20 maart 2018

02u33 0 Brussel De toekomstige metrolijn 3, die Noord- en Zuid-Brussel met elkaar zal verbinden in 2028, ligt opnieuw onder vuur. "Een te duur project, dat de rit van de reizigers alleen bemoeilijkt", concludeert het onafhankelijke studiebureau vzw Arau in haar rapport.

Het bureau nam de impact van metrolijn 3 voor de inwoners onder de loep en stelt vast dat die vooral een negatieve gevolgen heeft. "De bestaande tramlijnen 3, 4 en 51 worden afgebroken in halte Albert. Reizigers naar Vorst en Ukkel zullen er vanaf dan moeten overstappen en hun directe lijn verliezen", zegt Isabelle Pauthier van vzw Arau. De metro zal met een frequentie rijden van drie minuten, terwijl de huidige trams een interval kennen van 1 minuut 45 seconden. De rit wordt dus niet enkel bemoeilijkt, maar het duurt ook langer om het Zuidstation te bereiken."





Parijs niet

De idee dat de metro meer reizigers kan vervoeren, houdt volgens de vzw geen steek. "Metro's zijn bedoeld voor grote reizende massa's, en daarvoor is Brussel te klein. We zijn Parijs niet. Dit project kost 2 miljard euro. Met datzelfde bedrag kan je tien keer meer bereiken met trams en bussen." Arau stelt voor om meer te investeren in openbaar vervoer bovengronds, en de auto's uit de Brusselse straten te bannen.





(DCFS)