Krijttekeningen voor meer verkeersveiligheid 02u25 0 Foto Baert Met krijttekeningen op de stoep vroegen kinderen om meer aandacht voor verkeersveiligheid. De jongste weken waren er dan ook 'genoeg' ongevallen in Schaarbeek. Brussel Op de hoek van de Azalealaan en de Deschanellaan in Schaarbeek hebben zo'n honderd buurtbewoners - veelal jonge gezinnen - gisteren aandacht gevraagd voor de verkeersslachtoffers die er in de voorbije weken vielen. Met krijttekeningen op het voetpad eisten ze meer verkeersveiligheid.

De Schaarbekenaren werden in de voorbije weken opgeschrikt door meerdere verkeersongevallen, waarvan twee met dodelijke afloop. Goed een week geleden reed een wegpiraat nog een vader en zijn 5-jarige dochtertje van de baan. Het meisje verkeerde een tijdlang in levensgevaar, maar is ondertussen aan de beterhand.





De maat is duidelijk vol, en dus trokken inwoners gisteren de straat op. Op de hoek van de Azalealaan en de Deschanellaan, waar de vader en zijn dochtertje aangereden werden, verzamelden zowat honderd inwoners op vraag van het buurtcomité Collectif 1030/0. Kinderen maakten stoeptekeningen met krijt om aandacht te vragen voor veiliger verkeer.





Uitbreiding zone 30

"We willen dit jaar geen enkel dodelijk verkeersslachtoffer in Schaarbeek", aldus John Van Vreckem van het buurtcomité. "Met deze actie hopen we de politiek wakker te schudden. Het moet stoppen. We horen dat er meer flitscamera's komen, wat een eerste stap in de goede richting is. Maar we vragen ook een uitbreiding van de zone 30 en meer blauw op straat."





"Acties als deze zijn nodig", zegt buurtbewoner Benjamin Muylaert, die samen met zijn kinderen present tekende. "Onderweg naar hier zag ik nog hoe een automobilist in een groene zone reed, waardoor twee voetgangers opzij moesten springen. De mentaliteit moet veranderen als we zware ongevallen naar het verleden willen verwijzen. En ook de lokale politiek moet in actie schieten om de verkeersveiligheid te verhogen." (RDK)