Krijgt elke Brusselse agent straks een bodycam? Jasmijn Van Raemdonck

04 januari 2019

14u52 0

De Stad Brussel wil binnenkort de eerste stappen zetten naar de intr oductie van ‘bodycams’ in haar politiezone. Het voorstel van Brussels schepen Fabian Maingain (Défi) werd opgenomen als één van de punten in het meerderheidsakkoord van de Stad Brussel.

Naar het voorstel van kersvers Brussels schepen Fabian Maingain zal de Stad Brussel een haalbaarheidsstudie opstarten naar de eventuele lancering van ‘bodycams’ in de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. Dit punt werd opgenomen in het meerderheidsakkoord van de Stad Brussel door de partijen PS, Ecolo-Groen, Défi en Change.Brussels. “Er is momenteel nog niks concreet uitgewerkt, het voorstel staat nog in zijn kinderschoenen”, benadrukt de woordvoerster van het kabinet van burgemeester Philippe Close (PS).

Het is de bedoeling om met de ‘bodycams’ een beter en objectiever beeld te krijgen van de interventies. “Daarmee wil het voorstel niet alleen de politie maar ook de burgers beschermen. Het is een win-win-situatie voor beide partijen”, aldus het kabinet Close. De camera’s kunnen bij gebeurtenissen zoals met oudejaar daders helpen identificeren maar kunnen ook het optreden van de politie beter in beeld brengen.

Overleg nodig

Voor de ‘bodycams’ effectief in gebruik kunnen worden genomen, moet eerst nog een hele weg worden afgelegd. “Wij beginnen met een haalbaarheidsstudie waarbij allereerst het budget moet worden bekeken maar ook overleg moet worden gepleegd met het Parket, met de vakbonden en natuurlijk ook met de politie zelf om te luisteren of zij hiervoor open staan”, vertelt de woordvoerster. In de politiezone Brussel-Zuid is in Sint-Gillis al een testfase geweest maar tot nu toe zijn daar nog geen besluiten uit getrokken.