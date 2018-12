Koppel verdacht van ‘doodschudden’ baby WHW

10 december 2018

12u47 0 Brussel Barbara H. en haar vriend Jonathan S. moeten zich op 26 maart voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor onvrijwillige doodslag. Zij worden ervan beschuldigd de dood te hebben veroorzaakt van Barbara’s baby Angelo. De drie maanden oude baby overleed op 2 januari 2015 aan het shaken baby syndroom. De zaak werd vandaag uitgesteld.

De kleine Angelo werd in de nacht van 19 op 20 november bewusteloos opgenomen in de spoedafdeling van het ziekenhuis. Moeder en stiefvader verklaarden dat de baby vaak last had van apneu tijdens zijn slaap en dat ze hem hadden geschud om hem wakker te krijgen. Weken later overleed de baby in het ziekenhuis. De wetsdokter stelde bij de autopsie vast dat Angelo verschillende breuken had opgelopen weken voor zijn opname in het ziekenhuis. De deskundige sloot evenwel niet uit dat die breuken te wijten waren aan pogingen van de ouders om de baby te reanimeren.

Verschillende verklaringen

Het koppel slaagde er bij de verschillende ondervragingen niet in een verklaring te geven voor de opgelopen verwondingen. Aanvankelijk luidde het dat Barbara Angelo had toevertrouwd aan de biologische vader en dat die zich gewelddadig gedroeg. Ook de grootvader van Angelo werd beschuldigd, maar die beschuldiging werd later ingetrokken. Later luidde het dan weer dat de baby uit een ligstoel was gevallen. De onderzoekers stelden vast dat de verklaringen van beide beschuldigden veel gaten vertoonden.