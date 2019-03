Koop eens Atomium of Manneken Pis: ook Brussel krijgt eigen Monopoly-spel WHW

26 maart 2019

17u28 0 Brussel Na steden als Gent, Antwerpen en Mechelen kunnen Monopoly-fanaten vanaf september ook een Brusselse versie van het populaire bordspel in de winkelrekken vinden.

Alle locaties van het klassieke spelbord werden vervangen door Brusselse straten, pleinen en bezienswaardigheden. “De veelzijdigheid van de stad zal terugkomen in het spel. Historische locaties worden afgewisseld met zowel moderne architectuur, nieuwe ingrepen en initiatieven. Zo zal je bijvoorbeeld Manneken Pis of de Grote Markt kunnen kopen”, aldus de organisatie. Niet alleen het bord zelf maar ook de doos, de kans- en de algemeen fondskaartjes werden aangepast naar het Brusselse gevoel.

Voor de verdere invulling van het bordspel is het nog wachten tot september, bij de lancering. Monopoly Brussel kan wel al besteld worden op www.monopolybrussels.be. Het spel is gelimiteerd in oplage, dus snel zijn is de boodschap!