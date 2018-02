Kookvrienden steunen vzw 'Kind, Ouders en Kanker' 15 februari 2018

De Kookvrienden hebben zopas hun jaarlijkse culinaire avond in De Kring in Lembeek georganiseerd. Ze kiezen ervoor om het deel dat ze inzamelen met 'den boek' te schenken aan een goed doel. Ook dit jaar was het niet anders. "De vzw Kind, Ouders en Kanker, verbonden aan het UZ Brussel krijgt van ons 1.662 euro" vertelt voorzitter Luc Pissens. Britt Ooms en Karolien Lambrecht kwamen de gift in ontvangst nemen. Ze zullen de centen gebruiken om gezinsactiviteiten, na een behandeling, te financieren en speelgoed en knutselmateriaal aan te kopen voor de pas opgerichte appeltuin. "We willen met kleine dingen het verschil maken voor de kinderen en ouders na een kankerbehandeling", aldus Ooms. Het volgende eetfestijn vindt plaats tijdens het weekend van 1 december.





(SMH)